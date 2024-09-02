У Києві пролунали сильні вибухи. Працює ППО

Нічний обстріл України

Нагадаємо, 2 вересня близько 4:40 у Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.

Згодом тривогу оголосили по всій території України.

Ввечері 1 вересня росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.