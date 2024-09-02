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У Києві пролунали сильні вибухи. Працює ППО

Фото: у Києві лунають потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунала серія потужних вибухів. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та начальника КМВА Сергія Попка.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив Попко.

О 5:27 Повітряні сили повідомили про повторні пуски балістичних ракет у напрямку Києва. Опісля пролунав ще один вибух.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклик екстрених служб у Святошинський район.

"Триває ракетний удар по Києву. В місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі. Інформація уточнюється", - зазначили у КМВА.

О 5:37 в Києві пролунали повторні вибухи. Моніторингові пабліки повідомляють про рух групи ракет у напрямку Броварів і столиці.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, 2 вересня близько 4:40 у Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.

Згодом тривогу оголосили по всій території України.

Ввечері 1 вересня росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.

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