RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве прозвучали сильные взрывы. Работает ПВО

Фото: армия РФ атаковала баллистическими ракетами Киев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и начальника КГВА Сергея Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил Попко.

В 5:23 военные сообщили о еще одной группе ракет через Белоцерковский район курсом на Киев.

Обновлено 5:27

Воздушные силы сообщили о повторных пусках баллистических ракет в направлении Киева. После этого прозвучал еще один взрыв.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Святошинский район.

"Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется", - отметили в КГВА.

Обновлено 5:37

В Киеве прогремели повторные взрывы. Мониторинговые паблики сообщают о движении группы ракет в направлении Броваров и столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о выезде экстренных служб на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы.

 

Ночной обстрел Украины

Напомним, 2 сентября около 4:40 в Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.

Впоследствии тревогу объявили по всей территории Украины.

Вечером 1 сентября россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе. Из-за этого в нескольких областях Украины была объявлена тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины