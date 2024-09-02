В Киеве прозвучали сильные взрывы. Работает ПВО

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил Попко.

В 5:23 военные сообщили о еще одной группе ракет через Белоцерковский район курсом на Киев.

Обновлено 5:27

Воздушные силы сообщили о повторных пусках баллистических ракет в направлении Киева. После этого прозвучал еще один взрыв.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Святошинский район.

"Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется", - отметили в КГВА.

Обновлено 5:37

В Киеве прогремели повторные взрывы. Мониторинговые паблики сообщают о движении группы ракет в направлении Броваров и столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о выезде экстренных служб на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы.