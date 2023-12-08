У Києві було чути вибухи, в області працювала ППО

КОВА попередила жителів Київської області про ракетну атаку

"Мешканці Київської області! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО", - повідомили на каналі.

Адміністрація попросила слідувати інформаційній тиші, а також не знімати та не викладати у мережу роботу наших захисників.

"Подбайте про власну безпеку - знаходитеся в укриттях або дотримуйтесь правил "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги", - повідомили в КОВА.

На даний момент у Києві та області оголошено повітряну тривогу

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Робота ППО в Києві та області

29 листопада під час атаки дронів по Україні, ППО знищила безпілотники у Київській та низці інших областей.

Раніше ми писали, що наприкінці листопада у Києві працювала система ППО. Українські військові збивали дрони, запущені російськими військами.