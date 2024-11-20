В Киеве были слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов РФ

В ночь с 18 на 19 ноября в Киеве слышны звуки взрывов. В этот момент столицу атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Отметим, что тревогу в столице объявили в 23.29. Затем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что над городом находится вражеский дрон. По данным местных каналов, их несколько.

По последней информации, по состоянию на 23:59 данные о пребывании дронов РФ следующие:

несколько групп вражеских БпЛА на северо-западе Сумской области - все время меняют направление движения, один - возле областного центра, некоторые курсом на юг;

несколько вражеских БпЛА в Черниговской области - направление движения постоянно меняется;

несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный и западный, летят на север Хмельницкой области;

вражеский БпЛА из Киевской вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;

вражеские БпЛА на в Киевской области - один над городом, остальные меняют постоянно направление движения.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.