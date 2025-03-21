У Києві було чути вибухи на тлі загрози "Шахедів"

Вибухи у столиці було чути близько першої години ночі.

При цьому у місцевих пабліках та моніторингових каналах писали, що було чути вибухи на околицях Києва та у самому місті ще раніше, близько 00:50.

У Повітряних силах інформували про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників для Києва з північного сходу ще о 23:18 (20 березня).

У Київській міській військовій адміністрації пізніше закликали мешканців столиці перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Небезпека ударних БпЛА залишається", - зазначили у КМВА в Telegram-каналі.

Додамо, була також інформація про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через російські дрони-камікадзе у Київській області.

У заяві КОВА писали, що у повітряному просторі регіону було зафіксовано БПЛА противника, й "сили ППО працюють по цілях".

Російська дронова атака

Як повідомлялося раніше, 20 березня ввечері російські окупанти запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової атаки. Через загрозу дронових ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Велику кількість дронів росіяни спрямували для ударів по Одесі. У місті та в районі пролунала серія вибухів.

Пізніше стало відомо, що через ворожу масовану атаку із застосуванням ударних БПЛА на Одесу та район була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові багатоповерхівки, торговий центр та магазини, і спалахнули сильні пожежі. Повідомлялося про трьох постраждалих в Одесі, серед яких - неповнолітня дівчина.

Також в Одесі у трьох районах були локальні аварійні відключення електроенергії через обстріл.

Додамо, місцеві ЗМІ та пабліки інформували також про вибухи й роботу ППО у районі міст Суми та Черкаси цієї ночі.