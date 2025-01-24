У Києві було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів"

У районі міста Київ у ніч проти 24 січня було чути вибухи. У бік столиці рухалися ворожі ударні безпілотники.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Повітряні сили ЗСУ на Telegram-каналі.
Вибухи в районі столиці було чути близько 02:10
Перед тим у Києві оголосили повітряну тривогу.
Місцевих мешканців просили терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, та залишатися там до відбою тривоги.
Військові інформували про фіксацію руху групи "Шахедів" з Чернігівської області у бік столиці та міста Бровари.
Як повідомлялося раніше, ввечері 23 січня у Повітряних силах розповіли про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергового повітряного удару. У низці областей була оголошена тривога.
Вже після опівночі військові розповіли, що з північного напрямку фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника. Вони рухалися у південний бік.
Ворожі "Шахеди" спостерігаються також у декількох центральних регіонах, зокрема в Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях.
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