В Киеве и области были слышны взрывы: что известно
Фото: в Киеве утром 29 декабря были слышны взрывы (Getty Images)
В Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По информации местных жителей, взрывы были слышны в разных районах столицы. Предварительно, над областью сработала система противовоздушной обороны.
Военная администрация и власти пока не комментировали эту информацию.
Обновлено 8:33.
Киевская военная администрация подверждает работу системы ПВО над городом. Военные призывают граждан пройти в укрытия и сохранять спокойствие.
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.
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