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У Києві було чути вибухи

Фото: у Києві під час повітряної тривоги було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні вранці, 1 січня, було чути вибухи. У бік столиці фіксувався рух ворожих ударних безпілотників, а також українців попереджували про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу ворожих безпілотників для Києва військові поінформували ще о 06:43.

Крім того, пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області, де були помічені БПЛА противника.

Близько 07.10 в районі Києва було чути вибухи.

Зазначимо також, що у Повітряних силах за пару хвилин до цього заявили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з Курської області для ударів по території України.

Оновлено: нові вибухи

Пізніше близько 07:25, у столиці знову було чути кілька вибухів.

Оновлено: робота ППО у столиці

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації, а також мер столиці Віталій Кличко у Telegram розповіли, що у місті працює ППО через ворожу атаку із застосуванням безпілотників.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, війська РФ з вечора 31 грудня 2024 року запустили ударні безпілотники у бік України для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Протягом ночі 1 січня ворожі БПЛА часто маневрували, і досі фіксуються над деякими регіонами.

Близько сьомої години ранку в Київській області розпочалася робота ППО через безпілотники противника.

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