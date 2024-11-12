У Києві було чути вибухи

"У Києві пролунали вибухи, ймовірно, за межами міста, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:07.

Інформцію про щонайменше один вибух підтвердив і власний кореспондент.

Зазначимо, що менш ніж годину тому, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко, попередив, що для Києва існує загроза застосування ворожих дронів. У зв'язку з цим він закликав киян перейти в укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:13 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях. Тим часом багато місяців Луганська область та окупований Крим позначені темно-червоним кольором.