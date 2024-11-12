В ніч на 12 листопада у Києві було чути вибухи. Перед цим у столиці оголосили тривогу, оскільки існувала загроза застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Києві пролунали вибухи, ймовірно, за межами міста, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:07.
Інформцію про щонайменше один вибух підтвердив і власний кореспондент.
Зазначимо, що менш ніж годину тому, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко, попередив, що для Києва існує загроза застосування ворожих дронів. У зв'язку з цим він закликав киян перейти в укриття.
Станом на 02:13 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях. Тим часом багато місяців Луганська область та окупований Крим позначені темно-червоним кольором.
Нагадаємо, що з настанням нової доби, 12 листопада, вибухи було чути і в Київській області.
Кілька годин тому в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в регіоні було виявлено дронами. По ворожих цілях працювали сили ППО.
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