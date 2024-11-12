В Киеве было слышно взрывы

"В Киеве прогремели взрывы, вероятно, за пределами города, информируют корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:07.

Информацию про как минимум один взрыв подтвердил и собственный корреспондент.

Отметим, что менее часа назад, начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, предупредил, что для Киева существует угроза применения вражеских дронов. В связи с этим он призвал киевлян перейти в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:13 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Тем временем много месяцев Луганская область и оккупированный Крым обозначены темно-красным цветом.