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У Києві було чути вибух: у столиці і низці областей оголошено тривогу

Фото: люди в метро Києва очікують відбій тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 11 серпня у Києві пролунав вибух. В столиці і низці областей оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

До цього о 00:27 військові повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Через три хвилини мешканців Києва закликали перейти в укриття. Також повідомлялось про швидкісну ціль на Кременчук.

Оновлено о 00:37

У ПС попередили про ще одну ракету в напрямку Києва. Мешканців столиці повторно закликали перейти в укриття.

Оновлено о 00:38

У столиці повторно було чути звук вибуху.

Оновлено о 00:41

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працює ППО. Він закликав людей залишатися в укриттях.

Інформацію підтвердили і в КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що крім ракетної загрози у низці областей України було оголошено тривогу через ворожі безпілотники. Станом на цей час ворожі дрони досі перебувають у повітряну просторі України.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:00 повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.

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