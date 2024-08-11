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В Киеве был слышен взрыв: в столице и ряде областей объявлена тревога

Фото: люди в метро Киева ожидают отбоя тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 августа в Киеве раздался взрыв. В столице и ряде областей объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

До этого в 00:27 военные сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с севера. Через три минуты жителей Киева призвали перейти в укрытие. Также сообщалось о скоростной цели на Кременчуг.

Обновлено в 00:37

В ПС предупредили о еще одной ракете в направлении Киева. Жителей столицы повторно призвали перейти в укрытие.

Обновлено в 00:38

В столице повторно был слышен звук взрыва.

Обновлено в 00:41

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

Информацию подтвердили и в КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Отметим, что кроме ракетной угрозы в ряде областей Украины была объявлена тревога из-за вражеских беспилотников. По состоянию на это время вражеские дроны до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

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