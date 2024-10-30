У Києві лунають вибухи, в місті оголосили тривогу

В ніч на 30 жовтня у Києві було чути звук вибуху. У столиці в цей час оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:27.

Через декілька хвилин у місті було чути вибух. Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що для столиці вінчає загроза застосування БпЛА. Тому киян закликали перейти до укриттів.

Зазначимо, що перед цим, ще о 02:08, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що через Чернігівську область в напрямку Київської летить кілька груп російських ударних дронів росіян.

Оновлено о 03:36

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав у Telegram Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:34, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Житомирській та Хмельницькій областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область і тимчасово окупований півострів Крим.