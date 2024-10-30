В Киеве звучат взрывы, в городе объявили тревогу

В ночь на 30 октября в Киеве был слышен звук взрыва. В столице в это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:27.

Через несколько минут в городе был слышен взрыв. В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что для столицы венчает угроза применения БпЛА. Поэтому киевлян призвали перейти к укрытиям.

Отметим, что перед этим еще в 02:08 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что через Черниговскую область в направлении Киевской летит несколько групп российских ударных дронов россиян.

Обновлено в 03:36

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в Telegram Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:34, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев помечена Луганская область и временно оккупированный полуостров Крым.