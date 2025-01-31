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У Києві було чути серію вибухів на тлі атаки БпЛА (відбій)

Фото: в напрямку міста фіксували ворожий БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 січня у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти вчергове намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 03:57. Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що причиною сигналу стала загроза застосування БпЛА.

Пізніше, о 04:18, військові закликали киян перебувати в укриттях, оскільки у напрямку столиці з північного сходу летів ворожий ударний БпЛА. Пізніше, в столиці чули вибухи.

"У Києві пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 04:27.

 

Оновлено о 04:49

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, однак загроза застосування БпЛА для інших регіонів продовжується.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:37, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. В переважній більшості випадків нинішньої тривоги, причиною сигналу є ворожі БпЛА.

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня тривога лунала як у Києві, так і в більшості областей України. Причиною цього теж були ворожі БпЛА.

Через деякий час у Київській області було чути вибухи, по дронам працювали українські сили ППО. Ще трохи пізніше, звуки вибухів пролунали в Києві.

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