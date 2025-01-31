У Києві було чути серію вибухів на тлі атаки БпЛА (відбій)

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня тривога лунала як у Києві, так і в більшості областей України. Причиною цього теж були ворожі БпЛА.

Через деякий час у Київській області було чути вибухи, по дронам працювали українські сили ППО. Ще трохи пізніше, звуки вибухів пролунали в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.