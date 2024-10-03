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У Києві було чути серію вибухів, працювала ППО (оновлено)

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві під час повітряної тривоги через загрозу "Шахедів" сьогодні пізно ввечері було чути вибухи. У столиці іде робота протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Серію вибухів у Києві було чути близько 23.42. За кілька хвилин до цього у столиці була оголошена повітряна тривога.

У командуванні Повітряних сил інформували про фіксацію руху дронів-камікадзе ворога у бік Києва.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - передав начальник КМВА Попко.

Мер столиці Віталій Кличко також розповів у своєму Telegram про роботу ППО.

"Ворожі БпЛА над містом. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні міського голови.

Оновлено: відбій тривоги

О 00.15 у столиці оголосили про відбій повітряної тривоги через ворожі "Шахеди".

"Шахедна" атака

Раніше повідомлялося, що у Київській області 3 жовтня ввечері розпочалася бойова робота із відбиття атаки дронів-камікадзе, які ворог запустив по України для чергової повітряної атаки.

Додамо, у командуванні Повітряних сил також інформували про можливу роботу ППО у Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через загрозу "Шахедів".

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КиївППОВибухиАтака дронів