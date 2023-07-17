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У Києві будуть проводити військово-пошукові навчання: що потрібно знати мешканцям

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Київ, Понеділок 17 липня 2023 11:27
У Києві будуть проводити військово-пошукові навчання: що потрібно знати мешканцям Ілюстративне фото: у Києві будуть проводити військово-пошукові навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві проходитимуть військово-пошукові навчання 17-20 липня. Тому мешканців просять не ходити в ліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію.

"Відcьогодні та протягом трьох наступних днів (17.07-20.07.2023) у межах Дарницького лісництва проходитимуть військово-пошукові навчання угрупування сил і засобів оборони Києва", - сказано у повідомленні.

З огляду на це, киян просять утриматися від відвідування лісів.

Зазначається, що мета навчань - нарощування бойових спроможностей та злагодження.

Окрім того, мешканцям нагадали про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування наших військових та техніки.

Навчання в Київській області

Окрім навчань у Києві, сьогодні з 10:00 до 14:00 будуть проводитись тактичні навчання зі стрільбами в районі села Літки Броварського району Київської області.

Навчання українських військових

На початку липня наші бійці взяли участь у тактико-спеціальних навчаннях з відбиття нападу ворожих диверсійних груп на узбережжі Київського моря. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що військові навчились користуватись озброєнням не лише на воді, а й виконувати завдання із прикриття повітряного простору над столицею.

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