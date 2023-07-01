Українські військові провели навчання на узбережжі Київського моря

Українські військові взяли участь у тактико-спеціальних навчаннях з відбиття нападу ворожих диверсійних груп на узбережжі Київського моря. Там був присутній командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

"Тісна взаємодія різнорідних сил та засобів на воді та на суші є дуже важливою, для того щоб кожен командир підрозділу розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стислі терміни і за будь-якого рівня загрози", - заявив Наєв.

За його ловами, під час навчань військові використали сучасну техніку та озброєння, які були передані у рамках воєнно-технічної допомоги США. Бійці навчились користуватись озброєнням не тільки на воді, а й виконувати завдання із прикриття повітряного простору над Києвом.

За словами командувача, на Північному напрямку ще зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів ворога, а також вірогідність появи диверсійно-розвідувальних груп противника.

"Тренування відбуваються на постійній основі. Тож відповідно до розпорядження Президента України Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, ми свідомі того, що необхідно робити і зробимо все залежне для оборони країни на північному напрямку", - зауважив Наєв.

Фото: військові провели навчання на узбережжі Київського моря (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Навчання на F-16

Голова Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен 26 червня заявив, що Данія "зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів". За його словами, українські пілоти повинні пройти від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива передача датських літаків F-16 стане реальністю.

Союзники зазначають, що передача винищувачів Україні буде можлива лише після навчання пілотів.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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