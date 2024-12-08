У Києві біля Золотих Воріт помітили багато поліції: що сталося

Зауважимо, що в Україні не вперше виникає сутичка з ЛГБТ-спільнотою. Зокрема схожа ситуація була 16 червня у Києві. Це відбулось під час Маршу рівності в рамках КиївПрайду.

Однак після оголошення про Марш в мережі почали з'являтись фейки, через яке місце проведення було змінено.

Натомість паралельно до маршу відбувся рух активістів "за традиційні цінності". Однак, щоб не зменшити ймовірність сутичок - правоохоронці заблокували активістів.

Детальніше про те, як все ж пройшов Марш рівності, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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