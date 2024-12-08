В Киеве возле Золотых Ворот заметили много полиции: что произошло

Заметим, что в Украине не первый раз возникает стычка с ЛГБТ-сообществом. В частности, похожая ситуация была 16 июня в Киеве. Это произошло во время Марша равенства в рамках КиевПрайда.

Однако после объявления о Марше в сети начали появляться фейки, из-за которых место проведения было изменено.

В то же время параллельно маршу произошло движение активистов "за традиционные ценности". Однако, чтобы не снизить вероятность столкновений - правоохранители заблокировали активистов.

Детальнее о том, как все же прошел Марш равенства, можно узнать в материале РБК-Украина.

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