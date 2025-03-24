У Києві біля залізничного вокзалу чоловік з ножем поранив перехожих

За попередніми даними правоохоронних органів, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого "порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів".

У столичній поліції розповіли, що інформація про бійку надійшла сьогодні, 24 березня, близько 22:00.

"Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину - ніж", - передали в поліції.

Обох потерпілих з ножовими пораненнями доставили до лікарні, де їм надається медична допомога.

В поліції також розповіли, що зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

"Поліцейські продовжують працювати на міці події, всі обставини з'ясовуються", - передали в Головному управленні Національної поліції України у місті Києві.