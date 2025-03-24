В Киеве возле железнодорожного вокзала мужчина с ножом ранил прохожих

В Киеве возле железнодорожного вокзала произвел конфликт с дракой между тремя людьми, что завершилось нападением с ножом и ранением двух человек. Нападавший был задержан, а пострадавшие - госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.
По предварительным данным правоохранительных органов, между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого "нарушитель достал раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов".
В столичной полиции рассказали, что информация о драке поступила сегодня, 24 марта, около 22:00.
"Полицейские задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления, и изъяли орудие преступления - нож", - передали в полиции.
Обоих пострадавших с ножевыми ранениями доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
В полиции также рассказали, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
"Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются", - передали в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.
Напомним, в январе стало известно, что в Киеве мужчина с кухонным ножом совершил покушение на убийство работника Государственного бюро расследований (ГБР).
Перед тем сообщалось, что в Киеве водитель напал на полицейского, и нанес инспектору телесные повреждения.
А в мае прошлого года в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира - инцидент произошел на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда.
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