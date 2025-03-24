В Киеве возле железнодорожного вокзала мужчина с ножом ранил прохожих

По предварительным данным правоохранительных органов, между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого "нарушитель достал раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов".

В столичной полиции рассказали, что информация о драке поступила сегодня, 24 марта, около 22:00.

"Полицейские задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления, и изъяли орудие преступления - нож", - передали в полиции.

Обоих пострадавших с ножевыми ранениями доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

В полиции также рассказали, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

"Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются", - передали в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.