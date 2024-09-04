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У Києві біля Русанівки людина потрапила під потяг: електричка затримується

Київ, Середа 04 вересня 2024 18:56
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У Києві біля Русанівки людина потрапила під потяг: електричка затримується Ілюстративне фото: у Києві затримується міська електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Іван Носальський

У Києві біля станції "Русанівка" людина потрапила під потяг. Через це значно затримується рух міської електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express у Telegram.

"Біля станції "Русанівка" під потяг потрапив кур'єр однієї зі служб доставки, вийшовши на шлях через вантажний потяг", - сказано в повідомленні.

Такий інцидент призвів до того, що потяг №7435 (Дарниця - Святошин через Почайну) суттєво затримується, оскільки на місці інциденту очікують "швидку" і поліцію.

У Kyiv City Express нагадали, що необхідно:

  • ніколи не перетинати колії відразу після проїзду потяга;
  • завжди дивитися в обидві сторони на початок переходу;
  • ні в якому разі не виїжджати на переходи через шляхи на велосипедах та мопедах.

Що передувало

Нагадаємо, про падіння людини під потяг було відомо і у березні цього року. Про стан постраждалого деталей тоді не було.

Інцидент також спричинив затримку руху міської електрички.

Минулого тижня стало відомо, що на станції метро "Університет" у Києві чоловік потрапив під потяг. Його госпіталізували з травматичною ампутацією правої ноги нижче за коліно.

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