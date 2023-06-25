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В Киеве аварийные отключения света: часть города без света

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Киев, Воскресенье 25 июня 2023 10:40
В Киеве аварийные отключения света: часть города без света Фото: в Киеве аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света произошли в Киеве утром в воскресенье, 25 июня. Без света несколько районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Жители Киева в соцсетях сообщили об отсутствии света на некоторых улицах, в том числе на проспекте Отрадный. В ДТЭК сообщили, что произошла авария, поэтому свет отключили.

"По указанному адресу обнаружено аварийное отключение в сети. Ориентировочные сроки восстановления - до 13:00. Бригада выехала на место проведения работ", - сообщают энергетики.

В Киеве аварийные отключения света: часть города без света

Фото: в Киеве аварийные отключения света (facebook.com/dtekkem)

В сети сообщают, что свет исчез в части Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Дарницкого и Днепровского районов.

Проблемы со светом в Киеве

Напомним, что после зимних массированных атак оккупантов в Киеве ситуация со светом стабилизировалась. Однако в столице фиксируются аварийные отключения из-за перебоев в сети.

Так, 21 июня в Киеве возникла аварийная ситуация. В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева произошли аварийные отключения света.

Электроэнергия также исчезла в Бучанском районе Киевской области.

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