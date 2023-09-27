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У Києві анонсували виплату адресної одноразової допомоги: хто отримає

Фото: Віталій Кличко, міський голова Києва (РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві десятки тисяч громадян матимуть змогу отримати адресну одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Коли буде виплата та який розмір

Виплата матеріальної допомоги відбудеться до Дня Захисників та Захисниць України, дата святкування якого цього року змістилась із 14 жовтня на 1 жовтня.

Розмір виплат складає від 900 до 1500 гривень.

Хто може отримати

"Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці", - зазначив він та уточнив, що йдеться про:

  • киянах - членах сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули або зникли безвісти;
  • киянах, які отримали інвалідність І, ІІ та ІІІ групи в результаті війни;
  • киянах, які брали участь у Революції Гідності;
  • а також членах сімей киян, які загинули під час Революції Гідності.

"Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!" - наголосив Кличко.

Перенесення святкування Дня захисника та захисниці України

Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування Дня захисника та захисниці України, що відзначаються в одну дату зі святом Покрови, перенесено з 14 на 1 жовтня.

Нагадаємо, що вперше День захисників України відзначали 14 жовтня 2014 після того, як президент видав спеціальний указ. А з 2015 року він став державним святом та відповідно неробочим днем. Але під час дії воєнного стану всі державні вихідні скасовуються.

Цього року 1 жовтня припадає на неділю.

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