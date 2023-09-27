У Києві анонсували виплату адресної одноразової допомоги: хто отримає

У Києві десятки тисяч громадян матимуть змогу отримати адресну одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 35 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Виплата матеріальної допомоги відбудеться до Дня Захисників та Захисниць України, дата святкування якого цього року змістилась із 14 жовтня на 1 жовтня.
Розмір виплат складає від 900 до 1500 гривень.
"Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці", - зазначив він та уточнив, що йдеться про:
"Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!" - наголосив Кличко.
Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування Дня захисника та захисниці України, що відзначаються в одну дату зі святом Покрови, перенесено з 14 на 1 жовтня.
Нагадаємо, що вперше День захисників України відзначали 14 жовтня 2014 після того, як президент видав спеціальний указ. А з 2015 року він став державним святом та відповідно неробочим днем. Але під час дії воєнного стану всі державні вихідні скасовуються.
Цього року 1 жовтня припадає на неділю.
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