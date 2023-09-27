В Киеве анонсировали выплату адресной единовременной помощи: кто получит

Когда будет выплата и какой размер

Выплата материальной помощи произойдет ко Дню Защитников и Защитниц Украины, дата празднования которого в этом году сместилась с 14 октября на 1 октября.

Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен.

Кто может получить

"Дополнительную материальную помощь от города по программе "Забота. Навстречу киевлянам" получат почти 36 тысяч жителей столицы", - отметил он и уточнил, что речь идет о:

киевлянах - членах семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС, погибших или пропавших без вести;

киевлянах, получивших инвалидность I, II и III группы в результате войны;

киевлянах, участвовавших в Революции Достоинства;

а также членах семей киевлян, погибших во время Революции Достоинства.

"Наши защитники каждый день рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиги и их героизм!" - подчеркнул Кличко.

Перенос празднования Дня защитника и защитницы Украины

Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование Дня защитника и защитницы Украины, что отмечаются в одну дату с праздником Покрова, перенесено с 14-го на 1 октября.

Напомним, что впервые День защитников Украины отмечали 14 октября 2014 года после того, как президент выдал специальный указ. А с 2015 года он стал государственным праздником и соответственно нерабочим днем. Но во время действия военного положения все государственные выходные отменяются.

В этом году 1 октября выпадает на воскресенье.