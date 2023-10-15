UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві 12-річна дитина впала з багатоповерхівки, поліція встановлює обставини

Фото: в Києві 12-річна дитина впала з багатоповерхівки, поліція встановлює обставини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявили тіло 12-річної дитини. Попередньо дитина загинула внаслідок падіння з будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння", - пише пресслужба. 

Наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

"Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки", - додає поліція. 

Правову кваліфікацію буде надано після встановлення усіх деталей й проведення першочергових слідчо-оперативних дій. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли у Києві виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років, які розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Також агентство розповідало, як батькам вчасно розпізнати суїцидальні думки у дитини та що робити у такому випадку

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ