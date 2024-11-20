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У Києві 11-річний хлопчик впав з багатоповерхівки: що відомо

Середа 20 листопада 2024 15:26
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У Києві 11-річний хлопчик впав з багатоповерхівки: що відомо Фото: шеврон поліції (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Вчора ввечері, 19 листопада, у Дарницькому районі Києва сталася трагічна подія: 11-річний хлопчик випав з багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що тіло хлопчика виявили перехожі, які негайно повідомили про це до поліції.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи Дарницького районного та Головного управління поліції Києва, судово-медичний експерт, ювенальні поліцейські та інші служби.

Правоохоронці ведуть розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії, включно з можливими причинами падіння.

У Києві 11-річний хлопчик впав з багатоповерхівки: що відомо
Фото: поліцейські прибули на місце події (facebook.com @UA.KyivPolice)

Однак у вівторок 19 листопада у столиці сталася не лише ця трагедія.

У тому ж Дарницькому районі Києва чоловік упав із даху торговельного центру поблизу ТЦ "Піраміда" на Позняках. На жаль, він помер до того, як прибули екстрені служби.

Відомо, що чоловіку було 30 років. Подробиці трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

До цього, уранці 9 листопада, у Києві на знаку метро "Осокорки" знайшли дівчину, яка повісилися на ремені своєї сумочки.

Повідомлялося, що вона була 2000 року народження. Також відомо, що дівчина була родом із Кропивницького та приїхала у столицю близько пів року тому, а до цього працювала у Польщі.

Згодом з'явилася інформація, що перед смертю вона посварилася зі своїм хлопцем. Більше подробиць - у нашому матеріалі.

Також нагадаємо, що нещодавно у Києві у Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки один із працівників вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із пістолета.

Перед цим він залишив передсмертну записку. Відомо, що чоловіка було госпіталізовано у важкому стані до лікарні.

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