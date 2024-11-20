ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве 11-летний мальчик упал с многоэтажки: что известно

Среда 20 ноября 2024 15:26
UA EN RU
В Киеве 11-летний мальчик упал с многоэтажки: что известно Фото: шеврон полиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Вчера вечером, 19 ноября, в Дарницком районе Киева произошло трагическое событие: 11-летний мальчик выпал из многоэтажного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Отмечается, что тело мальчика обнаружили прохожие, которые немедленно сообщили об этом полиции.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Дарницкого районного и Главного управления полиции Киева, судебно-медицинский эксперт, ювенальные полицейские и другие службы.

Правоохранители ведут расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии, включая возможные причины падения.

В Киеве 11-летний мальчик упал с многоэтажки: что известно
Фото: полицейские прибыли на место происшествия (facebook.com @UA.KyivPolice)

Однако во вторник, 19 ноября, в столице произошла не только эта трагедия.

В том же Дарницком районе Киева мужчина упал с крыши торгового центра вблизи ТЦ "Пирамида" на Позняках. К сожалению, он скончался до того, как прибыли экстренные службы.

Известно, что мужчине было 30 лет. Подробности трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.

До этого, утром 9 ноября, в Киеве на знаке метро "Осокорки" была найдена девушка, которая повесилась на ремне своей сумочки.

Сообщалось, что она была в 2000 году рождения. Также известно, что она была родом из Кропивницкого и приехала в столицу около полугода назад, а до этого работала в Польше.

Впоследствии появилась информация, что перед смертью она поругалась со своим парнем. Больше подробностей - в нашем материале.

Также напомним, что недавно в Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки один из работников совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

Перед этим он оставил предсмертную записку. Известно, что мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте