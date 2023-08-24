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У Києві на 10 днів обмежать рух одним з мостів у напрямку лівого берега

Фото: на Північному мосту обмежать рух транспорту (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Рух Північним мостом у місті Києві буде частково обмежено в період з 24 серпня до 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Києва.

Рух буде обмежено у напрямку з правого берега на лівий. За інформацією КМДА, працівники "Київавтошляхміст" будуть проводити аварійний ремонт плити мостового полотна.

"Закликаємо водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь!" - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києва, на Хрещатику, перекрито рух транспорту у період з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня.

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КиївмістСеверный мост