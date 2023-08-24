RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве на 10 дней ограничат движение одним из мостов в направлении левого берега

Фото: на Северном мосту ограничат движение транспорта (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Движение по Северному мосту в городе Киеве будет частично ограничено в период с 24 августа по 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киева.

Движение будет ограничено по направлению с правого берега на левое. По информации КГГА, работники "Киевавтодоргорода" будут проводить аварийный ремонт плиты мостового полотна.

"Призываем водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее!" – сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева, на Крещатике, перекрыто движение транспорта в период с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевмістСеверный мост