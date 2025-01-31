У Києві з 1 лютого закривають рух трамваїв на вулиці Глибочицькій: із чим це пов’язано

У Києві із 1 лютого закривають рух трамваїв №14 та №18, які курсують по вулиці Глибочицькій. Це пов’язано із ремонтом трамвайних колій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Київпастранс".
З 1 лютого на вул. Глибочицькій у Києві розпочнеться ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. У зв'язку з цим рух трамваїв №№ 14 і 18 буде закрито до завершення робіт.
Для забезпечення перевезення пасажирів введено тимчасовий автобусний маршрут № 14Т, що курсуватиме від проспекта Відрадного до Контрактової площі. Також буде збільшено кількість трамваїв на маршруті № 15 ("Проспект Відрадний - вул. Старовокзальна").
Під час ремонтних робіт можливі тимчасові зміни в розташуванні зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій.
Раніше ми розповідали, що київська кільцева електричка змінила логіку нумерації рейсів для зручності пасажирів. Тепер рейси Kyiv City Express отримали назви та нумерацію, що спрощує пошук інформації про спізнення. Згідно з новою системою, електропоїзди, що рухаються за годинниковою стрілкою, отримали назву "А", а ті, що рухаються проти годинникової стрілки, - "Б". Зміни вступили в силу з початку нового графіку руху 2024/2025 року.
Також РБК-Україна розповідало, що у Києві оголошення про хвилину мовчання звучатимуть у громадському транспорті, через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях, а також через мобільний застосунок "Київ цифровий". Це дозволить жителям міста вшанувати пам'ять загиблих і проявити підтримку під час щоденних хвилин мовчання.
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