У Києві з 1 лютого закривають рух трамваїв на вулиці Глибочицькій: із чим це пов’язано

З 1 лютого на вул. Глибочицькій у Києві розпочнеться ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. У зв'язку з цим рух трамваїв №№ 14 і 18 буде закрито до завершення робіт.

Для забезпечення перевезення пасажирів введено тимчасовий автобусний маршрут № 14Т, що курсуватиме від проспекта Відрадного до Контрактової площі. Також буде збільшено кількість трамваїв на маршруті № 15 ("Проспект Відрадний - вул. Старовокзальна").

Під час ремонтних робіт можливі тимчасові зміни в розташуванні зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій.