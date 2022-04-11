"Киевгаз" восстанавливает газоснабжение к поврежденным домам
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян. На сегодня распределение газа восстановлено в большинстве квартир и частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Киевгаза".
Отмечается, что специалисты АО "Киевгаз" продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет.
Совместно с руководителями управляющих компаний домов, ОСМД руководство компании планирует поэтапный ремонт и восстановление поврежденных или разрушенных газовых сетей домов. Все работы компания осуществляет за свой счет.
Круглосуточно работают семь бригад аварийно-восстановительного управления, чтобы локализовывать и ликвидировать утечки газа, оперативно останавливать газоснабжение домов, чтобы избежать взрыва или возгорания.
Номер аварийной газовой службы АО "Киевгаз" - 104.
Также специалисты клиентского сервиса АО "Мосгаз" продолжают принимать обращения потребителей и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания:
- в личном кабинете (зарегистрироваться или войти в кабинет, если вы уже зарегистрированы)
- через чат-бот в сети Viber http://viber.com/kyivgazchatbot (нажать "Start" и выбрать нужную функцию)
- через чат-бот в сети Telegarm (ввести номер лицевого счета и выбрать кнопку "Передать показания газового счетчика")
- через автоответчик контакт-центра: (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04.