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"Киевгаз" восстанавливает газоснабжение к поврежденным домам

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Понедельник 11 апреля 2022 11:37
"Киевгаз" восстанавливает газоснабжение к поврежденным домам Фото: "Киевгаз" восстанавливает газоснабжение в поврежденные дома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян. На сегодня распределение газа восстановлено в большинстве квартир и частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Киевгаза".

Отмечается, что специалисты АО "Киевгаз" продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет.

Совместно с руководителями управляющих компаний домов, ОСМД руководство компании планирует поэтапный ремонт и восстановление поврежденных или разрушенных газовых сетей домов. Все работы компания осуществляет за свой счет.

Круглосуточно работают семь бригад аварийно-восстановительного управления, чтобы локализовывать и ликвидировать утечки газа, оперативно останавливать газоснабжение домов, чтобы избежать взрыва или возгорания.

Номер аварийной газовой службы АО "Киевгаз" - 104.

Также специалисты клиентского сервиса АО "Мосгаз" продолжают принимать обращения потребителей и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания:

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Киев Газ
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