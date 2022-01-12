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В Киеве из-за звонка о минировании закрыли две станции метро и пересадку

Автор: Валерия Полищук

В Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". А также пересадку с синей на зеленую ветку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook киевского метрополитена.

"Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что информацию об открытии станций опубликуют после завершения проверки.

Отметим, сегодня по Украине прокатилась волна "минирований". В частности, во Львове и Черкассах поступило сообщение о якобы заминировании всех школ.

Также взрывчатку ищут в торговых центрах Одессы.

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Киев