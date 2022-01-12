RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві через дзвінок про мінування закрили дві станції метро і пересадку

Автор: Валерія Поліщук

У Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Площа Льва Толстого"і" Палац спорту". А також пересадку з синьою на зелену гілку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського метрополітену.

"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інформацію про відкриття станцій опублікують після завершення перевірки.

Зазначимо, сьогодні Україною прокотилася хвиля "мінувань". Зокрема, у Львові та Черкасах надійшло повідомлення про нібито замінування всіх шкіл.

Також вибухівку шукають у торгових центрах Одеси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ