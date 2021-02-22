В Киеве на женщину обрушился снег с крыши: ее госпитализировали
В Киеве вчера на женщину с крыши дома упала смесь снега и льда. Она получила ушибы и попал в больницу.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на странице в Facebook.
Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Потерпевшей оказалась 58-летняя женщина.
"Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча", - рассказали в центре.
В каком сейчас состоянии пострадавшая, в столичном Центре экстренной медицинской помощи не рассказали.
Напомним, 14 февраля в Киеве в результате падения сосулек пострадали двое людей. Из-за полученных травм им пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.
Как писало РБК-Украина, на следующий день в Киевской городской государственной администрации заявили, что за сутки инспекторы по благоустройству составили почти 50 административных протоколов за неубранный снег и сосульки.