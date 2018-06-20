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Интервью

В Киеве здание "Банка крови" вернули в госсобственность

НовостиОбщество    20.06.2018 - 13:11
Фото: "Банк крови" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: "Банк крови" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В 2016 году здание "Банка крови" передали в частную влатність на основании поддельных документов

В Киеве здание "Банка крови", что по ул. Бульварно-Кудрявской,27 в Шевченковском районе столицы, возвращен в государственную собственность. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отмечается, что указанное здание, общей площадью более 700 кв.м. и стоимостью более 65 млн гривен, находится в ведении Национальной академии медицинских наук Украины и находится на балансе Государственного учреждения "Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины".

"Впрочем, в 2016 году право собственности на данный объект недвижимости на основании поддельного договора купли-продажи было зарегистрировано за физическим лицом и внесено в уставный фонд частного общества", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что имущество выбыло из собственности государства в обход установленной законодательством процедуры, Киевская местная прокуратура №10 подала иск в Хозяйственный суд Киева.

На сегодня решением суда в полном объеме поддержано позицию прокуратуры и спорное имущество истребовано в государственную собственность.

"Вместе с тем сообщаем, что досудебное расследование по факту незаконного выбытия указанного здания в частную собственность (ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч.ч.1, 3 ст. 358 УК Украины) продолжается. Принимаются меры для установления лиц, причастных к незаконному отчуждению государственного имущества", - добавили в прокуратуре.

 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЗВРАЩЕНО ЗДАНИЕ «БАНКА КРОВИ» НА ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСКОЙ...

Опубликовано Прокуратура города Киева 20 июня 2018 г.

Напомним, в апреле 2018 года Хозяйственный суд города Киева вернул гостинично-ресторанный комплекс "Феофания" стоимостью 182 млн гривен в государственную собственность.

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Теги публикации: госсобственность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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