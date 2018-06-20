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У Києві будівлю "Банку крові" повернули у держвласність

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 13:11
Фото: "Банк крові" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: "Банк крові" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

У 2016 році будівлю "Банку крові" передали у приватну влатність на підставі підроблених документів

У Києві будівлю "Банку крові", що по вул. Бульварно-Кудрявській,27 у Шевченківському районі столиці, повернуто у державну власність. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Зазначається, що вказана будівля, загальною площею понад 700 кв.м. та вартістю понад 65 млн гривень, знаходиться у віданні Національної академії медичних наук України та перебуває на балансі Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України".

"Утім у 2016 році право власності на даний об’єкт нерухомості на підставі підробленого договору купівлі-продажу було зареєстровано за фізичною особою та внесено в статутний фонд приватного товариства", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з тим, що майно вибуло з власності держави в обхід встановленої законодавством процедури, Київська місцева прокуратура №10 подала позов до Господарського суду Києва.

На сьогодні рішенням суду в повному обсязі підтримано позицію прокуратури та спірне майно витребувано у державну власність.

"Разом з тим повідомляємо, що досудове розслідування за фактом незаконного вибуття вказаної будівлі у приватну власність (ч. 4 ст. 190 КК України, ч.ч.1, 3 ст. 358 КК України) триває. Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного відчуження державного майна", - додали в прокуратурі.

 

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Опубліковано Прокуратура міста Києва 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Господарський суд міста Києва повернув готельно-ресторанний комплекс "Феофанія" вартістю 182 млн гривень у державну власність.

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Теги публікації: госсобственность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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