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В Киеве завтра закроют станцию метро "Золотые ворота": названа причина

Фото: в Киеве завтра не будет работать станция метро "Золотые ворота" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве 22 апреля закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота". Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, завтра не будет работать пересадка на станции "Театральная".

Движение поездов по зеленой линии метрополитена будет происходить между станциями "Сырец" - "Лукьяновская" и "Красный хутор" - "Дворец спорта".

Другие линии метро будут работать без изменений.

Напомним, с 21 апреля столичный метрополитен возобновил движение по "красной" ветке.

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