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Киев возобновил движение по "красной" ветке метро

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 09:14
Киев возобновил движение по "красной" ветке метро Фото: киевское метро возобновило работу "красной" ветки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С 21 апреля возобновлено движение по "красной" ветке киевского метро. Поезда теперь ходят от "Академгородка" до "Лесной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Независимости" остается закрытым. На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.

Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская". Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие больницы работают в Киеве, и кто может получить помощь.

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