В Киеве завтра возобновит работу фуникулер

В пятницу, 21 августа, в Киеве возобновит свою работу фуникулер. Ежегодный плановый ремонт транспорта был завершен.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что услугами фуникулера можно будет воспользоваться с 12:00.

"Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Напомним, 3 августа фуникулер закрыли на ремонт.

Отметим, что в прошлом году открытие фуникулера в Киеве после ремонта перенесли из-за технических неполадок.