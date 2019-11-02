В Киеве завтра возможны изменения в работе метро

В Киеве в воскресенье, 3 ноября, могут ограничить перевозки пассажиров метро в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как сообщается, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Львов" , который начнется в 17:00, ограничат движение на некоторых станциях.

"После игры, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Перевозки пассажиров могут ограничить для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Киевсовет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается расклеивать рекламу, торговать, заниматься агитацией и играть на музыкальных инструментах. Также запрещается возить велосипеды, громко слушать музыку и ездить на самокатах.

Кроме того, в метро запретят ездить на самокатах, роликовых коньках и скейт-бордах, а велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде. Также запрещается расклеивать рекламу, торговать, заниматься агитацией и играть на музыкальных инструментах.