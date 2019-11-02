У Києві завтра можливі зміни в роботі метро

У Києві в неділю, 3 листопада, можуть обмежити перевезення пасажирів метро у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між "Динамо" - "Львів" , який розпочнеться о 17:00, обмежать рух на деяких станціях.

"Після гри, можливо обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Перевезення пасажирів можуть обмежити для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється розклеювати рекламу, торгувати, займатися агітацією і грати на музичних інструментах. Також забороняється возити велосипеди, голосно слухати музику і їздити на самокатах.

Крім того, в метро заборонять їздити на самокатах, роликових ковзанах та скейт-бордах, а велосипеди потрібно буде провозити в чохлі або розібраному вигляді. Також забороняється розклеювати рекламу, торгувати, займатися агітацією і грати на музичних інструментах.