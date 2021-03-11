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В Киеве завтра возможны мокрый снег и гололедица

Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 12 марта, погода в Киеве испортится. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

Завтра после 11:00 утра в Киеве прогнозируют мокрый снег и порывы ветра. Мокрый снег, по прогнозу синоптиков, может перейти в дождь. Днем температура будет колебаться от 0 до -1 градуса, а ночью термометры покажут до -6.

Из-за минусовой температуры на дорогах столицы возможна гололедица.

"Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада", - добавили в КГГА.

Напомним, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение. В большинство областей идут сильные порывы ветра.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Плюсовую температуру прогнозируют уже в ближайшие дни.

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Новости Украины Гидрометцентрснеггололедица
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