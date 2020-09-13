В Киеве завтра усилят карантин: что изменится

В полночь понедельника, 14 сентября, Киев перейдет в "оранжевую зону" карантина. Как будет жить столица после усиления карантинных ограничений читайте в материале РБК-Украина.

Почему Киев попал в "оранжевую зону" и может ли попасть в "красную"

Как объяснял глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, попадание Киева в "оранжевую зону" карантина связано с регистрацией более 125 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Чтобы столица не попала в "красную зону", Рубан посоветовал уделять больше внимания очагам коронавируса, которые время от времени появляются в Киеве.

"Если правильно будем регистрировать ситуацию и работать в очагах, то до "красной зоны" не дойдет", - подчеркнул Рубан.

Какие ограничения вводит Киев

В понедельник в столице начнут действовать ограничения "оранжевой зоны" карантина:

проведение массовых мероприятий разрешается при участии не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 кв. м площади здания;

запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;

больницы временно ограничивают плановые госпитализации, кроме медицинской помощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 кв. м;

запрет приема детей в учреждения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде;

перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Как будут работать школы в "оранжевой зоне"

По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы КГГА Валентина Мондрыивского, после усиления карантина столичные школы продолжат работать в том же режиме, что и на прошлой неделе.

Учебные заведения и в дальнейшем будут работать в очном и смешанном форматах, а об изменениях родителям сообщат классные руководители.

"Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", - добавил он.

Напомним, сегодня в Украине подтвердили почти 2500 новых случаев коронавируса, больше всего новых инфицированных выявили в Киеве.