У Києві завтра посилять карантин: що зміниться

Опівночі понеділка, 14 вересня, Київ перейде до "помаранчевої зони" карантину. Як житиме столиця після посилення карантинних обмежень читайте у матеріалі РБК-Україна.
Як пояснював голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан, потрапляння Києва до "помаранчевої зони" карантину пов'язане з реєстрацією понад 125 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.
Щоб столиця не потрапила до "червоної зони", Рубан порадив приділяти більше уваги осередкам коронавірусу, які час від часу з’являються в Києві.
"Якщо правильно будемо реєструвати ситуацію і працювати в осередках, то до "червоної зони" не дійде", - наголошував Рубан.
У понеділок у столиці почнуть діяти обмеження "помаранчевої зони" карантину:
За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, після посилення карантину столичні школи продовжать працювати в тому ж режимі, що й минулого тижня.
Навчальні заклади й надалі працюватимуть в очному та змішаному форматах, а про зміни батьків повідомлятимуть класні керівники.
"Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи та кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердили майже 2500 нових випадків коронавірусу, найбільше нових інфікованих виявили у Києві.