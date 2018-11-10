В Киеве завтра туман и плохая видимость на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается видимость 200-500 м

В Киеве во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября в столице сохранится туман, видимость 200-500 м.

Водителям рекомендуются во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомим, 10 ноября на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем от +3 до +13.

По данным синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от +8 до +13, ночью от -2 до +1. На севере тоже без осадков, днем от +3 до +9, ночью от -3 до +1.

В центральной части днем от +7 до +10, ночью от -3 до 0. На востоке сухо, днем от +3 до +6, ночью от -4 до 0. На юге тоже сухо, температура днем от +9 до +13, ночью от -1 до +2.

В Крыму днем от +11 до +13, ночью от -1 до +1, без осадков.