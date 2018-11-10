У Києві завтра туман і погана видимість на дорогах

У Києві очікується видимість 200-500 м
У Києві в другій половині дня 10 листопада, вночі та вранці 11 листопада очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня 10 листопада, вночі та вранці 11 листопада в столиці збережеться туман, видимість 200-500 м.
Водіям рекомендуються під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:
Нагадування, 10 листопада на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +3 до +13.
За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +8 до +13, вночі від -2 до +1. На півночі теж без опадів, вдень від +3 до +9, вночі від -3 до +1.
У центральній частині вдень від +7 до +10, вночі від -3 до 0. На сході сухо, вдень від +3 до +6, вночі від -4 до 0. На півдні теж сухо, температура вдень від +9 до +13 , вночі від -1 до +2.
У Криму вдень від +11 до +13, вночі від -1 до +1, без опадів.