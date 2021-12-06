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В Киеве завтра транспорт будет работать на час дольше: названа причина

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Понедельник 06 декабря 2021 16:50
В Киеве завтра транспорт будет работать на час дольше: названа причина Фото: в Киеве 7 декабря транспорт будет работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ночь с 7 на 8 декабря транспорт будет работать на час дольше. Поскольку в столице состоится матч между командами "Шахтер" Донецк и "Шериф" Тирасполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".

Из-за футбольного матча будет продолжена работа маршрутов:

  • троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
  • трамвайных - №№ 1-К, 8-К, 28;
  • автобусных в режиме маршрутного такси - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, "Киевспастранс" обеспечит дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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