В Киеве завтра транспорт будет работать на час дольше: названа причина
Фото: в Киеве 7 декабря транспорт будет работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в ночь с 7 на 8 декабря транспорт будет работать на час дольше. Поскольку в столице состоится матч между командами "Шахтер" Донецк и "Шериф" Тирасполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".
Из-за футбольного матча будет продолжена работа маршрутов:
- троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайных - №№ 1-К, 8-К, 28;
- автобусных в режиме маршрутного такси - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Кроме того, "Киевспастранс" обеспечит дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.