В Киеве завтра синоптики прогнозируют грозы с градом

29 июня, в столице ожидаются грозы, днем град и шквалы 15-20 м/с

В Киеве течение пятницы, 29 июня, синоптики днем прогнозируют грозы, град и шквалы 15-20 м/сек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Завтра, 29 июня, в столице ожидаются грозы, днем град и шквалы 15-20 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - указано в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что в случае усиления ветра рекомендуется все окна домов плотно закрыть и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Также на улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей. Также не советуют парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, на период празднования Дня Конституции Украины спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. Так, до 9 утра 2 июля на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.