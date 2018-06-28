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В Киеве завтра синоптики прогнозируют грозы с градом

НовостиОбщество    28.06.2018 - 17:46
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

29 июня, в столице ожидаются грозы, днем град и шквалы 15-20 м/с

В  Киеве  течение пятницы, 29 июня, синоптики днем прогнозируют грозы, град и шквалы 15-20 м/сек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Завтра, 29 июня, в столице ожидаются грозы, днем град и шквалы 15-20 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - указано в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что в случае усиления ветра рекомендуется все окна домов плотно закрыть и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Также на улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей. Также не советуют парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, на период празднования Дня Конституции Украины спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. Так, до 9 утра 2 июля на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.

Погода в Киеве: синоптики предупредили о граде и шквалах Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +35
Теги публикации: Гидрометцентр, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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